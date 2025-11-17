Che avvio di campionato per il Sassuolo, Grosso: "Ma siamo ben consapevoli del nostro ruolo"

Sedici punti nelle prime undici giornate di campionato testimoniano la più che positiva partenza stagionale del Sassuolo di Fabio Grosso. Così, in attesa della ripresa che vedrà i neroverdi ospitare il Pisa nel posticipo di lunedì 24 novembre, a fare il punto ci ha pensato lo stesso allenatore: "Siamo andati oltre le aspettative - sottolinea Fabio Grosso a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 - ma noi siamo ben consapevoli del nostro ruolo all'interno del campionato. Il divario è grande, arrivi dalla Serie B e anche in questo sarà decisivo mantenere grande equilibrio per saper affrontare tutte le difficoltà. Il nostro obiettivo finale è mantenere la categoria. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, mantenendo la nostra identità".

Sogno di una qualificazione europea? Grosso risponde così: "I sogni li ho sempre coltivati e li continuo a coltivare. Poi però quando mi sveglio per andare a lavorare finisce il momento dei sogni e inizia quello della realtà. Siamo una squadra con tanti ragazzi nuovi, di tante nazionalità diverse.

Dobbiamo crescere in relazioni e interazioni all'interno, abbiamo potenzialità per crescere. Non mi lascio ingannare dai sogni, anche se sono il motore di tutto quello che facciamo. Giovani stranieri al Sassuolo più forti dei giovani italiani? Più che avere qualcosa in più, riescono ad avere prima delle opportunità".