Il Sassuolo vince ed è ottavo, Grosso: "Raccolti tanti punti, stiamo coi piedi per terra"

Vittoria bellissima quella ottenuta dal Sassuolo, per 0-3 a Bergamo contro l'Atalanta. Un successo che porta i neroverdi momentaneamente all'ottavo posto in classifica, a -2 dal rampante Como di Fabregas. Inizio di stagione ben al di sopra delle aspettative per la formazione di Fabio Grosso, che da neopromossa veniva considerata semplicemente tra le partecipanti alla lotta per non retrocedere.

Il tecnico degli emiliani ha parlato di quanto fatto dai suoi ragazzi, nella conferenza stampa post partita: "Siamo stati bravi a venire su. Il campionato di Serie A è sempre difficile, ma abbiamo raccolto tanti punti: serve mantenere i piedi per terra. Sappiamo che in questo campionato ci sono molte insidie, ma ci stiamo comportando bene".

Grande reazione, dopo la sconfitta last minute contro il Genoa dell'ultimo turno: "Serviva una prestazione come questa. Delle volte contro queste squadre è difficile alzare il livello, ma oggi siamo stati bravi e anche fortunati in certi episodi. Un risultato importante per la classifica".