Che spettacolo la Champions, l'AIA non ha più un presidente: le top news delle 22

Grande spettacolo al Parco dei Principi, dove alla fine del primo tempo della semifinale di Champions League il risultato parziale tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco è di 3-2 in favore della squadra di casa, al termine di una frazione inaugurale davvero disputata ad altissimi livelli. Ha aperto le danze per i tedeschi Kane su rigore, ma i francesi hanno ribaltato con Kvaratskhelia e Joao Neves, prima del nuovo pareggio ospite con Olise. Quando sembrava tutto definito, per il primo tempo, nel recupero un tocco di mano di Davies ha mandato dal dischetto Dembele, che ha riportato avanti i transalpini.

Intanto però continuano le novità di non poco conto a proposito del mondo degli arbitri. Che da qualche ora non ha più un presidente dell'AIA, visto che in terzo grado è stata confermata l'inibizione di 13 mesi a carico di Antonio Zappi, facendo così scattare in automatico la sua caduta, con la poltrona che rimane vacante. In linea teorica, potrebbe essere un assist per le voglie della politica di commissariare la FIGC.

Sempre sul tema delle indagini sugli arbitri, Andrea Gervasoni, a differenza di Gianluca Rocchi, si presenterà davanti al pm Maurizio Ascione, rispondendo all’invito a comparire recapitato nella giornata di sabato 25 aprile. Una scelta diversa da quella dell’ormai ex designatore arbitrale, ma che nella sostanza potrebbe essere molto simile. Questo perché Gervasoni risponderà solamente a domande relative a Salernitana-Modena, per cui è indagato.