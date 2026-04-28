PSG-Bayern Monaco è nella storia: è la semifinale di Champions con più gol segnati

Una partita stellare quella che è da poco terminata al Parco dei Principi di Parigi. La semifinale d'andata di Champions League fra PSG e Bayern Monaco è terminata 5-4 in favore dei padroni di casa. Una gara destinata e restare nella storia del calcio.

Come fa sapere Opta è stata la semifinale con più gol segnati nella storia della Champions League, sia nel primo tempo (cinque) che nell’intera partita (nove).