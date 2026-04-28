PSG-Bayern Monaco è nella storia: è la semifinale di Champions con più gol segnati
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Una partita stellare quella che è da poco terminata al Parco dei Principi di Parigi. La semifinale d'andata di Champions League fra PSG e Bayern Monaco è terminata 5-4 in favore dei padroni di casa. Una gara destinata e restare nella storia del calcio.
Come fa sapere Opta è stata la semifinale con più gol segnati nella storia della Champions League, sia nel primo tempo (cinque) che nell’intera partita (nove).
9 - Questa è stata la semifinale con più gol segnati nella storia della #UEFAChampionsLeague, sia nel primo tempo (cinque) che nell’intera partita (nove). Spettacolare.#PSGBayern https://t.co/49uCl1dNKC— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 28, 2026
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