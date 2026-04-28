Kane: "Delusione e orgoglio. È finita 5-4, qualcosa non ha funzionato ma c'è fiducia"

Dopo il rocambolesco 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, Harry Kane ha commentato a caldo una semifinale destinata a restare nella memoria: "È stata una partita folle, senza dubbio. Quando si vedono nove gol vuol dire che è successo davvero di tutto. Dobbiamo rivedere la gara e capire meglio cosa non ha funzionato e come gestire certe situazioni", ha spiegato l’attaccante inglese, lucido nonostante la sconfitta.

Kane ha però voluto sottolineare la reazione del Bayern, capace di rientrare in partita dopo essere stato sotto 5-2: "Possiamo trarre fiducia da questo. Eravamo in grande difficoltà, ma siamo riusciti a reagire e siamo andati vicini al pareggio. Tra una settimana giocheremo all’Allianz Arena e dovremo farci trovare pronti".

L'attaccante poi si è soffermato sul rigore: "È qualcosa che curo da tanti anni. Mi alleno molto sui rigori, è importante prendersi la responsabilità nei momenti decisivi e oggi l’ho fatto". Infine, uno sguardo alle sensazioni post-partita: "C’è delusione, è normale, ma anche orgoglio. Quando sei sotto 5-2 in una semifinale in trasferta, la partita può sfuggirti completamente di mano. Invece abbiamo reagito e ora ce la giocheremo in casa. Sono fiducioso".