Costacurta ammaliato da PSG-Bayern: "Non ricordo partite così belle. E bravi i difensori"

PSG e Bayern Monaco non si sono risparmiate e al Parco dei Principi è andata in scena una sfida memorabile, con la semifinale d'andata di Champions League che è finita 5-4 in favore dei padroni di casa.

L'ex difensore Alessandro Costacurta, presente negli studi di Sky Sport per analizzare la sfida, ha così parlato del match: "In questo momento c'è un modo di difendere che non permette di usare tanto le mani. Ma rivedendo i gol, non vedo grossi errori dei difensori. Sono gioielli degli attaccanti, frutto di giocate di squadra meravigliose".

Prosegue e conclude Costacurta: "Il Bayern può ancora ribaltare, per me la sfida è ancora apertissima. Ed è stato uno scontro veramente meraviglioso, mi sono proprio divertito. Non ricordo una partita così bella, con tutte queste giocate. Anche dei difensori, bravissimi nonostante i nove gol totali, perché non era facile per loro stasera".