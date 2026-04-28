Del Piero: "Bayern organizzato, PSG contropiedista. Olise esile e piccolino, com'ero io"

Paris Saint-Germain e Bayern Monaco hanno dato vita a una spettacolare sfida, con l'andata della semifinale di Champions League giocata al Parco dei Principi di Parigi che si è conclusa sul risultato di 5-4 in favore dei transalpini.

L'ex attaccante Alessandro Del Piero, presente negli studi di Sky Sport, ha così commentato la sfida: "Tutte e due hanno giocato a viso aperto, accettando l'uno contro uno ovunque. Perché sai che poi se vai dall'altra parte ce lo hai tu: era la ricerca del gol da ogni parte, la voglia di mostrare i muscoli. Un Bayern più organizzato e laborioso, il PSG che colpiva in contropiede, che è un'arma che i francesi hanno. E poi la spettacolarità dei gol, alcuni veramente molto belli. Sono due squadre specializzate nel pensare veloce: il PSG poi va anche molto verticale, il Bayern non moltissimo".

Secondo Del Piero, Olise è da Pallone d'Oro? Risponde così il fu Pinturicchio: "Sì, per quello che ha fatto vedere sicuramente. Poi ci sono i risultati, e Kvara difficilmente lo vincerà mai. Nonostante abbia segnato due gol e sia stato una spina nel fianco costante… E poi è esile, piccolino, una bella risposta: chi non è potente, com'ero io, deve mettersi in condizione di fare cose diverse. Ha varietà di opzioni e capacità di non fare sempre le stesse cose".