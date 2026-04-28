Capello pazzo di Olise: "Sarà una bella lotta tra lui e Yamal per il Pallone d'Oro"

Tante emozioni nella prima sfida delle semifinali di Champions League, che restituisce uno scintillante 5-4 dal confronto del Parco dei Principi tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco.

Presente negli studi di Sky Sport per commentare la notte europea, l'allenatore e opinionista dell'emittente satellitare Fabio Capello ha così commentato la partita tra PSG e Bayern: "È stato qualcosa di troppo bello, pensavamo di vedere del grande calcio e delle giocate, abbiamo assistito a tanti gol. E una cosa interessante: i portieri hanno parato poco, Neuer niente. Quando hanno tirato in porta lo hanno fatto con molta precisione".

La prestazione di Olise, e in generale la sua stagione, è da Pallone d'Oro? Secondo Capello non esistono grandi dubbi: "Per me sarà una bella lotta tra lui e Yamal". Per poi aggiungere: "Olise è veramente qualcosa di speciale".