Che spettacolo tra Atalanta e Como: Perrone riprende Samardzic, è 1-1 al 45'

Alla New Balance Arena di Bergamo regge la parità tra Atalanta e Como, che si sono punzecchiati ripetutamente restando però sull'1-1: Samardzic ha aperto i conti, Perrone con un po' di fortuna ha rimesso in sesto i lariani.

Samardzic non perdona

È stato un primo tempo frizzantino e all’insegna del calcio quello alla New Balance Arena di Bergamo. Un piccolo spauracchio di Douvikas in apertura di match ha fatto tremare l’Atalanta, che però ha avuto la prontezza e la freddezza di perforare il Como con un scambio fulmineo tra Ederson e Samardzic e il lampo del serbo. L’intensità e la velocità della partita hanno toccato picchi impegnativi per entrambe le difese, prima con Sulemana e poi la conclusione a botta sicura di Pasalic fermata sul più bello da Perrone.

Un pari dal nulla

Argentino che ha risposto alla Dea dopo 13 minuti e riportato il match in parità con un traversone diventato gol dalla traiettoria imprendibile per Carnesecchi, premiando il Como con l’1-1. La gara è rimasta apertissima e dalle sfuriate continue per merito di entrambe le squadre, uno spreco di Lookman dopo essersi liberato di Ramon ha sfumato il possibile vantaggio dell’Atalanta e al termine del minuto di recupero concesso la partita è rimasta fissa sulla parità. In attesa della ripresa.