TMW Manchester City-Foden, prove di rinnovo per il classe 2000

Phil Foden e il Manchester City, avanti insieme. Prove di rinnovo tra le parti, contratto in scadenza nel 2027. Il centrocampista classe 2000 potrebbe prolungare il suo contratto nei prossimi mesi, magari fino al 2029. Lavori in corso, Foden e il Manchester City possono continuare ancora insieme…

Fuori dal campo invece Foden ha dovuto fare i conti con alcune fake news sul conto della sua famiglia. La compagna del calciatore, Rebecca Cooke, ha denunciato pubblicamente l’accaduto definendo le voci su una presunta malattia di loro caro come "malate e disgustose". In alcune delle immagini circolate online, il volto della coppia appare addirittura manipolato digitalmente per simulare scene di dolore, alimentando ulteriormente la disinformazione. "Siamo a conoscenza delle pagine e degli account che stanno diffondendo queste storie. Sono completamente false e profondamente inquietanti. Non capisco come qualcuno possa inventare simili menzogne, soprattutto quando coinvolgono dei bambini. È qualcosa di malato", ha scritto Cooke, 24 anni, in un messaggio condiviso su Instagram.

La moglie del giocatore ha poi rassicurato i tifosi: "Grazie a Dio stiamo tutti bene. Ringrazio chi ci ha mostrato affetto e preoccupazione. Stiamo facendo di tutto per fermare questa follia. Vi prego di segnalare le pagine che diffondono queste storie false". Foden, 25 anni, padre di tre figli, ha deciso di intraprendere un’azione legale per proteggere la propria famiglia e chiedere la rimozione immediata dei contenuti diffamatori diffusi sulle piattaforme social.