Manchester City, Foden: "Sto giocando con il sorriso e si vede. La squadra è molto unita"

Phil Foden, anche contro il Borussia Dortmund tra i migliori in campo, ha parlato al sito ufficiale del club del proprio straordinario momento di forma: "Sì, mi sto divertendo un mondo! Devo solo giocare con il sorriso sulla faccia, e lo sto facendo. L'anno scorso è stato difficile, non solo per me, ma per tutti. Questa stagione c'è un nuovo senso di unione e lo si è visto oggi: il Dortmund ci ha creato qualche problema, sono un'ottima squadra. Siamo rimasti fedeli al piano di gioco e li abbiamo superati grazie al nostro talento in attacco. È quello che vogliamo continuare a fare".

L'attaccante ha espresso sorpresa per lo spazio concesso dal BVB: "Ero sorpreso. Si tratta solo di attenersi ai ruoli e a ciò che dice l'allenatore, aspettando il momento giusto per attaccare. Penso di essermi trovato perfettamente al momento giusto. Ho alzato la testa e ho trovato lo spazio. Ho usato il difensore per posizionare il tiro in modo che il portiere non potesse vederlo", ha detto in riferimento al primo gol.

Sulla squadra ha aggiunto: "Giocando con elementi come Doku e Savinho, che amano attaccare velocemente, direi che quest'anno siamo un po' più diretti. Si tratta di restare uniti e scegliere i momenti giusti per attaccare. Quest'anno poi la nostra struttura difensiva è molto migliore. Quando le cose non vanno per il verso giusto, restiamo uniti. Dobbiamo solo concentrarci su noi stessi e continuare a mettere punti in cascina. Quell'unione ci aiuterà molto".