Il selfie che passerà alla storia: Foden gol, scatta una foto con un tifoso del Manchester City

Il Borussia Dortmund ha resistito al Manchester City in Champions League per 22 minuti, poi con un'azione personale di Phil Foden ha perforato la difesa giallonera e siglato il gol del momentaneo 1-0.

Il trequartista inglese nonché beniamino della tifoseria del City è corso subito verso alcuni tifosi per celebrare la sua esultanza, e all'improvviso un sostenitore ha colto l'opportunità. Non solo per abbracciarlo, ma per prendere il telefono in mano e scattarsi un selfie celebrativo e Foden... è rimasto al gioco. Posando con naturalezza e sorridendo.

Come cogliere l'attimo prezioso di un match che al momento gli sky blues di Guardiola conducono per 3-0 a Etihad Stadium. Intanto nel telefonino del tifoso rimane uno dei selfie più storici della storia del calcio. Un altro scatto memorabile, ad esempio, resta quello di Francesco Totti con la maglia della Roma l'11 gennaio del 2015. Quando pareggiò nel derby capitolino contro la Lazio, con un gol in semi rovesciata, e fece un autoscatto sotto la Curva Sud per ricordare il momento per sempre.