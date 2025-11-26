Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chiariello: "Se c'è una squadra avvantaggiata notevolmente dagli arbitri, quella è il Milan"

Chiariello: "Se c'è una squadra avvantaggiata notevolmente dagli arbitri, quella è il Milan"
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 14:45Serie A
Giacomo Iacobellis

Umberto Chiariello, giornalista di dichiarata fede partenopea, è intervenuto a Radio CRC su Napoli, corsa scudetto e Milan. Questo il suo attacco diretto ai rossoneri, accusati di essere avvantaggiati dagli arbitri:

"C'è un tema: come si vincono gli scudetti? A saperlo. Esiste una ricetta? No, non esiste una ricetta, però ci sono delle considerazioni interessanti che fate anche voi e che mi aiutate a riflettere. ‘Un anno fa il Napoli vinse il campionato perché fece molto meglio di tutti contro le big, media punti 2.2. Considerando il Como tra le migliori nove, al posto della Fiorentina in questo campionato, oggi sarebbe il Milan la squadra con la migliore media negli scontri diretti, 2.33 addirittura. Seguito a lunga distanza proprio dal Como, che ha una media di 1.6. E il Napoli viaggia con una media di 1.4, pochino, mentre l'Inter addirittura crolla a 1.2. Una volta si diceva che il campionato si perdeva contro le piccole, mentre potrebbe essere vero il contrario, cioè che si decide contro le grandi. Il Milan in tal senso ci darà una risposta in futuro’. Io sarei per un'altra affermazione: il campionato si vince con le grandi e si perde con le piccole. In realtà è così, perché il Milan è una piccola con le piccole e una grande con le grandi. Ricordiamoci ha perso con la Cremonese in casa, ha strappato un pareggio proprio per i capelli contro il Pisa con due gol irregolari, c'erano due fuorigioco attivi non considerati tali clamorosi. Ha battuto una piccola, scusate se tale la considero, ma la classifica questo dice quest'anno, come la Fiorentina, con un rigore inesistente!

Se c'è una squadra di quelle d'alta classifica che ha avuto dei vantaggi arbitrali, nel senso che gli arbitri sbagliando hanno avvantaggiato una o altra squadra. Non parlo di favori, che è una parola che detesto e non considero, non ci sono favori, perché favore vuol dire favoritismo, vuol dire fare una cosa di proposito. Gli arbitri sbagliano e sbagliano molto anche perché vengono messi in condizioni di sbagliare per la mancanza di regole assolute e certe. Anche per i varisti vale questo discorso, lo ribadisco e lo ripeto. Ma col Milan hanno sbagliato più e più volte favorendo notevolmente il Milan nel risultato. Avvantaggiando più che favorendo il Milan, che col Pisa ha recuperato un punto che non poteva mai prendere. Il gol di Athekame non andava convalidato, per non dire quello precedente, dove Pavlovic chiaramente disturba il portiere. E il rigore con la Fiorentina vale due punti, sono tre punti pesanti. Ma comunque ha picchiato in testa il Milan con le piccole e fa fatica con le piccole, però con le grandi: ha battuto il Napoli, ha battuto l'Inter non meritatamente, ma l'ha battuta, ha pareggiato con la Juve. Insomma ha un rendimento importante, molto importante, 2,33"

