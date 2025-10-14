Chichizola esalta Pio Esposito: "Mentalità umile, ma guai a mettergli troppa pressione"

Francesco Pio Esposito è senza dubbio il talento del momento per quanto riguarda il calcio italiano. Non mancano, infatti, per l'attaccante dell'Inter gli attestati di stima da parte di molti addetti ai lavori.

L'ultimo in ordine temporale è quello arrivato da Leandro Chichizola, portiere argentino oggi primo in Serie B con il Modena, che ha diviso lo spogliatoio con il centravanti azzurro lo scorso anno allo Spezia:

"Ha una mentalità molto umile, vuole arrivare lontano e si allena bene. E’ molto forte e sicuramente farà una carriera importante, ma non bisogna mettergli troppa pressione. Lavora molto per la squadra anche in fase difensiva, a La Spezia ci dava una grande mano in questo".