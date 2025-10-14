Chichizola esalta Pio Esposito: "Mentalità umile, ma guai a mettergli troppa pressione"
TUTTO mercato WEB
Francesco Pio Esposito è senza dubbio il talento del momento per quanto riguarda il calcio italiano. Non mancano, infatti, per l'attaccante dell'Inter gli attestati di stima da parte di molti addetti ai lavori.
L'ultimo in ordine temporale è quello arrivato da Leandro Chichizola, portiere argentino oggi primo in Serie B con il Modena, che ha diviso lo spogliatoio con il centravanti azzurro lo scorso anno allo Spezia:
"Ha una mentalità molto umile, vuole arrivare lontano e si allena bene. E’ molto forte e sicuramente farà una carriera importante, ma non bisogna mettergli troppa pressione. Lavora molto per la squadra anche in fase difensiva, a La Spezia ci dava una grande mano in questo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile