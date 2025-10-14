Di Natale: "Pio Esposito giocatore importante per il calcio italiano per i prossimi 10-15 anni"

E' sicuramente l'uomo copertina di questo momento. Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale può ancora crescere e far vedere il suo valore. Lo conosce bene Antonio Di Natale, in quanto rivela l'amicizia con i dirigenti dello Spezia, e ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha raccontato: "Ho conosciuto prima suo fratello Sebastiano quando sono andato a vedere gli allenamenti dei bianconeri: lo scorso anno ho visto Pio e mi è sembrato subito evidente che fosse dotato di notevoli qualità tecniche. Non mi hanno sorpreso, dunque, né i tanti gol in Serie B né la rete in Estonia di sabato".

Un predestinato insomma? "Sarà un giocatore importante per il calcio italiano per i prossimi dieci-quindici anni - ha proseguito -. E’ un predestinato perché ha anche la testa da campione. Parlandoci sembra più grande della sua età: è umile, cerca sempre di imparare ed è molto educato".

I paragoni si sprecano già. Molti lo accostano, per il fisico e per il senso del gol, a Christian Vieira mentre altri a Luca Toni. L'ex attaccante di Udinese e Nazionale invece non ha alcun dubbio: "Per me a Vieri anche se Bobo era sinistro - ha concluso - mentre Pio è destro"