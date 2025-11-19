TMW Un nuovo Lukaku sta crescendo in Belgio? René Mitongo piace a Juventus e Milan

René Mitongo è uno dei giovani centravanti più promettenti del panorama belga. Classe 2008, attualmente nel settore giovanile dello Standard Liegi, è un attaccante che compirà 18 anni solo il prossimo gennaio ma è già nel mirino di diversi club europei. Soprattutto dopo le partite disputate con l'Under 17 del Belgio in occasione del Mondiale di categoria ancora in corso. I giovani diavoli rossi hanno abbandonato la competizione ai sedicesimi di di finale, dopo la sconfitta contro i pari età del Portogallo, ma nella partita contro Figi Mitongo ha messo a segno quattro reti che non sono passate inosservate ai tanti scout presenti in Qatar. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Juventus e Milan stanno seguendo con attenzione il ragazzo con l'idea di portarlo in Italia per farlo crescere, almeno in una prima fase, nella seconda squadra.

Mitongo è descritto in patria come un centravanti alla Romelu Lukaku. Molto dotato fisicamente, è calciatore che ha nella protezione della palla e nel gioco di sponda i suoi punti di forza. Sta migliorando però anche in zona gol come testimonia l'ultimo poker di reti, l'ultimo passo prima di diventare un centravanti completo.

Allo Standard Liegi Mitongo gode di grande considerazione e non a caso il club belga gli ha recentemente rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028. Non solo, l'idea della società di Jupiler League è quella di farlo presto esordire in prima squadra così da testarlo in contesti più competitivi. Per mettere in vetrina un talento che sicuramente in futuro farà parlare di sé.