Argentina, Lautaro torna all'Inter dopo 2 gol: "Mi sento bene". E parla della Finalissima

L'Argentina chiude la finestra di ottobre dedicata con un 6-0 senza storia al Porto Rico. Tra i mattatori della notte italiana ovviamente Lautaro Martinez, ormai una sentenza quando indossa la camiseta dell'Albiceleste: "Per un attaccante è sempre importante segnare, con questa maglia conta sempre e sono felice perché oggi hanno potuto debuttare diversi ragazzi. Siamo riusciti a fare tantissimi gol e io sto bene. Mi sto preparando giorno dopo giorno nel miglior modo possibile. Fisicamente mi sento molto bene e niente, sono contento del presente", ha dichiarato a TyC Sports.

Dopo la goleada contro Porto Rico, il Toro ha spiegato il suo approccio con l'Argentina: "Non rilassarsi e continuare a lavorare al massimo, come ripete l'allenatore (Scaloni, ndr) e come ripetiamo anche noi. Sicuramente questa è la parola chiave: non rilassarsi. E ogni volta che scendiamo in campo, dare il meglio e affrontare tutte le partite al 100%".

Infine, l'attaccante e capitano dell'Inter ha concluso con un commento riguardo alla Finalissima, tra i campioni del Mondo in carica (Argentina) e i campioni d'Europa (Spagna), che potrebbe disputarsi a marzo: "Si sarebbe dovuta giocare un anno fa. Per motivi di calendario non è stato possibile, per il Mondiale per Club, perché c'erano giocatori impegnati lì, e quindi è stato difficile. Ma va bene, se verrà fissata prima del Mondiale, la affronteremo nel miglior modo possibile perché è una finale, è un trofeo, e cerchiamo sempre di affrontare tutte le partite allo stesso modo", la chiosa. Ora però il Toro si deve preparare a rincasare a Milano, in vista della trasferta contro la Roma in campionato (sabato alle 20:45).