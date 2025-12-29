Empoli, Dionisi: "Ci aspetta un girone di ritorno importante. Spero di recuperare gli infortunati"

Come si legge sui canali ufficiali del club, dopo il pareggio per 1-1 contro il Frosinone (arrivato nell'ultima gara del 2025, 18ª giornata del campionato di Serie B), in casa Empoli è stato mister Alessio Dionisi a fare il punto della situazione, guardando ovviamente al futuro.

Queste le sue parole: "Prendo quello che la squadra ha fatto nelle ultime due settimane: a Mantova abbiamo sofferto ma ottenuto il risultato, contro il Frosinone non era scontato fare punti. Prima della partita ci siamo detti di provare a vincere, non perché perdere non cambiasse nulla, ma perché avevamo le qualità per metterli in difficoltà, e lo abbiamo dimostrato. Per questo sono molto soddisfatto della prestazione. È un punto che conferma quello che stiamo facendo. L’unica vera battuta d’arresto, dal mio arrivo, è stata a Chiavari, quando ancora non sapevamo bene chi eravamo. Oggi lo sappiamo. Avevamo tante assenze, ma chi ha giocato ha dimostrato che ci sono valori anche oltre gli undici titolari, e questo ci dà sicurezza e consapevolezza. Ci aspetta un girone di ritorno importante. Dobbiamo schiacciare sull’acceleratore senza guardarci indietro, sapendo che davanti è difficile e che dietro siamo tutti lì. Le prestazioni fatte finora ce le dobbiamo portare dietro”.

Conclude quindi: "Sono ragazzi che si allenano bene e giocano per meritocrazia. Ma una cosa voglio ricordarla: senza la squadra non c’è il singolo. Ora arriva la sosta e speriamo di recuperare gli infortunati per avere più soluzioni”.