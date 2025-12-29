Pisa, rosso di 35 milioni nell'anno della promozione in Serie A

La prima stagione del Pisa in Serie A dopo 30 anni si sta rivelando complicata, non soltanto dal puto di vista dei punti ottenuti in campo (la squadra di mister Gilardino al momento si trova al penultimo posto in campionato, ndr). Nel girone di ritorno servirà invertire il trend per difendere la promozione conquistata la scorsa estate.

Proprio la passata stagione che - sottolinea in questo senso Calcio e Finanza, si è chiusa con un rosso pesante sul fronte economico. Il club toscano - si legge nell'analisi del portale dedicato - ha fatto registrare perdite per 34,9 milioni di euro nel 2024/25, il doppio rispetto al –17,4 milioni dell’esercizio precedente. Il valore della produzione si è attestato a quota 15,9 milioni di euro (in calo rispetto ai 24,5 milioni di euro del 2023/24), mentre i costi sono aumentati a oltre 50 milioni di euro (41,8 milioni nell’esercizio precedente).