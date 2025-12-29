Empoli, Tosto verso il prestito in Serie C: si raffredda l'ipotesi Salernitana

La Salernitana continua a sondare il mercato dei centrali difensivi per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Raffaele. Chiusa virtualmente l’operazione con l’Arezzo che vedrà sbarcare in Campania Matteo Arena in cambio di Mauro Coppolaro e con i profili di Nicolà Brighenti, classe ‘89 del Catanzaro, Marco Capuano, classe ‘91 della Ternana, e Michele Rigione, classe ‘91 dell’Avellino, che restano sullo sfondo, arrivano nuovi aggiornamenti su un altro profilo valutato dal club.

Il nome è quello di Lorenzo Tosto, classe 2006 in forza all’Empoli dove finora non è mai sceso in campo. Per questo la società toscana sarebbe intenzionata a cederlo in prestito in Serie C per permettergli di giocare con continuità con la piazza di Salerno che sarebbe gradita al giovane centrale, visto che il padre Vittorio in maglia amaranto ha scritto pagine importanti.

Come riferito da Tuttosalernitana.com al momento però le sue quotazioni sono al ribasso nonostante ci fossero tutti i presupposti per una fumata bianca nei giorni scorsi. Nelle ultime ore invece ci sarebbe stato un raffreddamento sia perché lo staff tecnico vorrebbe un giocatore di maggiore esperienza sia perché l’Empoli gradirebbe una formazione che potesse garantire maggiori minuti a Tosto. In questo senso ci sono alla finestra sia il Benevento sia l’Inter Under 23.