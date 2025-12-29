Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sampdoria scatenata sul mercato: inserimento sul Begic del Parma. È sfida al Mantova

Sampdoria scatenata sul mercato: inserimento sul Begic del Parma. È sfida al MantovaTUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Martini
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:23Serie B
Tommaso Maschio

La Sampdoria continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa e vivere una seconda parte di stagione lontano dalle retrovie della classifica. Dopo aver bloccato il centravanti Matteo Brunori del Palermo e il centrocampista Sebastiano Esposito dello Spezia e aver messo gli occhi sull’esterno del Bari Mehdi Doval il club blucerchiato starebbe guardando anche a un altro profilo per le corsie laterali anche a causa dell’infortunio al ginocchio accusato da Lorenzo Venuti nell’ultima gara di campionato.

Il nome che piace alla dirigenza è quello di Tjas Begic, classe 2003 che in questa stagione è sceso in campo solo una volta con il Parma in Serie A. Secondo quanto riferito da Sampdorianews.net la Sampdoria si sarebbe inserita in maniera decisa sullo sloveno e potrebbe presto sorpassare quel Mantova che fino a poche settimane fa sembrava in vantaggio per il calciatore, forte anche del maggior fascino della piazza.

Begic, che piace anche ad alcuni club all’estero, è in uscita dai ducali e potrebbe dunque tornare a calcare i campi della Serie B già affrontata con lo stesso Parma (8 presenze nel 2023/24) e con il Frosinone l’anno passato quando scese in campo in 22 occasioni mettendo a segno anche una rete.

Articoli correlati
Frosinone-Cremonese 0-3, le pagelle: Vandeputte uomo assist, muro Antov. Begic male... Frosinone-Cremonese 0-3, le pagelle: Vandeputte uomo assist, muro Antov. Begic male
Frosinone, Begic: "Non siamo più ultimi in classifica, questo è importante a livello... Frosinone, Begic: "Non siamo più ultimi in classifica, questo è importante a livello mentale"
Frosinone, Begic si presenta: "Mi sento a casa, tornerò presto al 100%" Frosinone, Begic si presenta: "Mi sento a casa, tornerò presto al 100%"
Altre notizie Serie B
Modena, ci siamo per De Luca: l'attaccante ha svolto le visite mediche Modena, ci siamo per De Luca: l'attaccante ha svolto le visite mediche
Spezia forte su Pedro Mendes del Modena: Candelari o Soleri le possibili contropartite... Spezia forte su Pedro Mendes del Modena: Candelari o Soleri le possibili contropartite
Empoli, Tosto verso il prestito in Serie C: si raffredda l'ipotesi Salernitana Empoli, Tosto verso il prestito in Serie C: si raffredda l'ipotesi Salernitana
Sampdoria scatenata sul mercato: inserimento sul Begic del Parma. È sfida al Mantova... Sampdoria scatenata sul mercato: inserimento sul Begic del Parma. È sfida al Mantova
Empoli, Dionisi: "Ci aspetta un girone di ritorno importante. Spero di recuperare... Empoli, Dionisi: "Ci aspetta un girone di ritorno importante. Spero di recuperare gli infortunati"
Il Venezia potrà operare sul mercato: ma non sono previsti stravolgimenti. Sì ai... Il Venezia potrà operare sul mercato: ma non sono previsti stravolgimenti. Sì ai rinnovi
La Sampdoria irrompe su Dorval. E il Bari? Se non sarà cessione, dovrà essere rinnovo... La Sampdoria irrompe su Dorval. E il Bari? Se non sarà cessione, dovrà essere rinnovo
Dal record eguagliato alla Samp di Pirlo, a quanto fatto dal Monza: i numeri del... Dal record eguagliato alla Samp di Pirlo, a quanto fatto dal Monza: i numeri del Boxing Day di B
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
3 Roma-Genoa, le probabili formazioni: torna Ferguson, Soulé e Dybala alle sue spalle
4 Serie A, 17^ giornata LIVE: Baldanzi out, Gasp pronto a rilanciare Ferguson
5 Perché David Neres ha sempre gli occhi socchiusi? È una malattia e ce l'ha anche Huijsen
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, che farà Paratici con Vanoli? In caso di cambio allenatore, ecco le prime idee
Immagine top news n.1 Il Genoa rivuole Perin ma l'ingaggio è un ostacolo importante: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.2 Juventus, il Barcellona piomba su Dusan Vlahovic: primo contatto per il dopo Lewandowski
Immagine top news n.3 Sarri operato al cuore, il comunicato della Lazio: "Intervento di ablazione transcatetere"
Immagine top news n.4 "Non mi interessa cosa dice". Chivu vs Conte, dagli insulti di Parma al prossimo big match
Immagine top news n.5 Le ultime da Milanello: Leao si è allenato con chi ha giocato meno ieri. Gabbia a parte
Immagine top news n.6 Da Napoli, Anguissa può anticipare il rientro: nel mirino c'è la gara con il Sassuolo
Immagine top news n.7 Lookman è ancora arrabbiato con l'Atalanta? "No, vivo il momento. E perdono Gasperini"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.2 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.3 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.4 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Conte-Napoli, nuove polemiche: ma ha ragione? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Enrico Fedele: "Napoli, ecco dove è stato bravo Conte. Ma non rimarrà"
Immagine news Serie A n.3 Chivu, ecco cosa ha portato a questa Inter secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'ex Roma Pinto guarda alla A. Oltre a Muharemovic, il Bournemouth monitora anche Tiago Gabriel
Immagine news Serie A n.2 Torino, Petrachi pesca in Colombia: in chiusura l'affare per Feder Rivas del Nacional
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, arriva un altro derby: per il Parma restano da valutare Romagna e Berardi
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina in attesa della rivoluzione di Paratici. In entrata piacciono già tre profili
Immagine news Serie A n.5 Il Fenerbahce spinge per Nkunku: l'offerta al Milan sarebbe di prestito con diritto a 35 milioni
Immagine news Serie A n.6 Conte-Napoli, nuove polemiche: ma ha ragione? Il parere degli opinionisti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia forte su Pedro Mendes del Modena: Candelari o Soleri le possibili contropartite
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Tosto verso il prestito in Serie C: si raffredda l'ipotesi Salernitana
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria scatenata sul mercato: inserimento sul Begic del Parma. È sfida al Mantova
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Dionisi: "Ci aspetta un girone di ritorno importante. Spero di recuperare gli infortunati"
Immagine news Serie B n.5 Il Venezia potrà operare sul mercato: ma non sono previsti stravolgimenti. Sì ai rinnovi
Immagine news Serie B n.6 La Sampdoria irrompe su Dorval. E il Bari? Se non sarà cessione, dovrà essere rinnovo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, ancora ritardi nei pagamenti? Il presidente Ricci chiede altra pazienza
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, c'è l'addio con Franco: firmata la risoluzione consensuale del contratto
Immagine news Serie C n.3 Padova, ricapitalizzazione da parte dei soci di minoranza: Mirabelli potrà operare sul mercato
Immagine news Serie C n.4 La Triestina verso la Serie D: da Ionita a Vertainen chi avrà offerte non sarà trattenuto
Immagine news Serie C n.5 Trapani, ecco il comunicato d'addio col ds Mussi. Sarà Volume a sostituirlo
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, il centrale Bove in uscita a gennaio: ci sono già due club interessati
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.4 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.5 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?