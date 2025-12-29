Sampdoria scatenata sul mercato: inserimento sul Begic del Parma. È sfida al Mantova

La Sampdoria continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa e vivere una seconda parte di stagione lontano dalle retrovie della classifica. Dopo aver bloccato il centravanti Matteo Brunori del Palermo e il centrocampista Sebastiano Esposito dello Spezia e aver messo gli occhi sull’esterno del Bari Mehdi Doval il club blucerchiato starebbe guardando anche a un altro profilo per le corsie laterali anche a causa dell’infortunio al ginocchio accusato da Lorenzo Venuti nell’ultima gara di campionato.

Il nome che piace alla dirigenza è quello di Tjas Begic, classe 2003 che in questa stagione è sceso in campo solo una volta con il Parma in Serie A. Secondo quanto riferito da Sampdorianews.net la Sampdoria si sarebbe inserita in maniera decisa sullo sloveno e potrebbe presto sorpassare quel Mantova che fino a poche settimane fa sembrava in vantaggio per il calciatore, forte anche del maggior fascino della piazza.

Begic, che piace anche ad alcuni club all’estero, è in uscita dai ducali e potrebbe dunque tornare a calcare i campi della Serie B già affrontata con lo stesso Parma (8 presenze nel 2023/24) e con il Frosinone l’anno passato quando scese in campo in 22 occasioni mettendo a segno anche una rete.