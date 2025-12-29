Roma-Genoa, le formazioni ufficiali: c'è Ekuban dal 1', Gasperini rilancia Ferguson

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Roma e Genoa, ultima gara del 17° turno di Serie A: Gasperini sceglie Dybala e Soulè nel tridente completato da Ferguson, mentre sulle corsie scegli Wesley e Celik, col turco che vince il ballottaggio con Rensch. Koné e Cristante comporranno invece la cerniera di centrocampo, mentre Ziolkowski ritrova una maglia da titolare nel terzetto difensivo, al fianco di Mancini ed Hermoso, con Svilar che sarà il portiere. Di seguito le scelte dei due tecnici:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Dybala; Ferguson.

A disposizione: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Bah, El Shaarawy.

Allenatore: Gasperini

Per la sua prima da avversario della Roma De Rossi sceglie un 3-5-2 che vede Ekuban e Vitinha di punta, mentre Norton-Cuffy e Martin saranno gli esterni di centrocampo incaricati di dare equilibrio alla squadra. A centrocampo invece spazio a Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson. In difesa tocca a Otoa, Ostigard e Vasquez difendere la porta, dove andrà Sommariva, vista la squalifica di Leali.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Ekuban.

A disposizione: Lysionok, Marcandalli, Sabelli, Onana, Fini, Masini, Thorsby, Stanciu, Carboni, Venturino, Ekhator.

Allenatore: De Rossi