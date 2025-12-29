Esclusiva TMW Sabato: "Esposito garanzia per l'Inter. Come esterno destro mi piace Dodo"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Antonio Sabato che da ex interista si è soffermato sulla squadra di Chivu. "A detta di molti pareva che l'Inter perdesse tutti gli scontri diretti. E invece contro una squadra europea come l'Atalanta è arrivata la vittoria. Anche in altre circostanze negli scontri diretti aveva giocato bene, ma non aveva avuto episodi favorevoli. Lautaro Martinez? Per lui parlano i numeri, con 166 gol è il quarto cannoniere della storia nerazzurra. E' un attaccante micidiale, c'è poco da aggiungere".

Pio Esposito determinante anche ieri...

"E' ormai una garanzia, anche a Pisa aveva fatto l'assist per il gol. L'Inter ha giocatori in avanti che l'anno passato non c'erano. Chivu poi conosce Pio da quando era nelle giovanili, preserviamolo e lasciamo lavorare tranquillo"

Dall'Atalanta ci si poteva aspettare di più? Zero tiri in porta...

E' stata una gara a specchio, molto equilibrata e l'errore di Djimsiti è stato decisivo"

Che mercato di gennaio sarà per l'Inter? Palestra pare non essere un obiettivo

"Palestra è un gran giocatore, ha avuto una escalation incredibile. Il Cagliari non può privarsene e l'Atalanta farà sì che finisca la stagione in Sardegna. L'Inter dovrà arrangiarsi con quel che ha, oppure cercare altrove un esterno destro perché Luis Henrique sta facendo il compitino e non determina in modo concreto. Non si può fare un paragone con Dumfries che è superiore, però servirebbe qualcosa in più. A me piacerebbe Dodo della Fiorentina".

A proposito dei viola che pensa della situazione della squadra di Vanoli?

"Mi dispiace molto per la Fiorentina. Arriverà Paratici, è un dirigente importante, ma lui non gioca. Ha esperienza di squadre che lottano per certe ambizioni, qui occorre prendere giocatori di carattere, che lottano. I giocatori viola non sono abituati a giocare in questa situazione. Tutti devono capire che ogni partita è uno spareggio, o vita o morte. Ci vuole assolutamente questa mentalità".