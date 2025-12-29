Padova, ricapitalizzazione da parte dei soci di minoranza: Mirabelli potrà operare sul mercato
Il Padova potrà operare sul mercato a gennaio liberamente per rinforzare la rosa a disposizione di Matteo Andreoletti. I soci di minoranza del club patavino infatti, come si legge in un comunicato, hanno effettuato una ricapitalizzazione atta a permettere al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli di muoversi nella finestra di trasferimenti che aprirà fra pochi giorni.
“Il Calcio Padova rende noto che nella giornata di oggi i soci di minoranza hanno effettuato le necessarie disposizioni affinché il club possa operare liberamente sul mercato di gennaio”.
Una mossa che potrebbe essere letta anche come un indizio sulla volontà dei soci, guidati dal presidente Francesco Peghin, di far valere la clausola per l’acquisto della maggioranza delle azioni in mano a Joseph Oughourlian - che dalla scorsa estate è al lavoro per la cessione – visto che appare ormai tramontata l'ipotesi di una cessione all’imprenditore argentino Marcelo Figoli che nei mesi scorsi aveva trovato un accordo di massima con il patron franco-armeno. In questo caso al fianco degli attuali soci dovrebbe scendere in campo anche il patron di Acciaierie Venete Alessandro Banzato che rivestirebbe il ruolo di socio di maggioranza del club.
