Chivu si gode il weekend: da Juve-Napoli a Roma-Milan, l'Inter ci guadagna comunque

Dalla paura dell'inaspettato 0-2 della prima mezz'ora, l'Inter ne è uscita con una reazione furente, famelica, paurosa. Il messaggio che Lautaro e compagni hanno mandato al resto del campionato è forte e chiaro, dopo il 6-2 al Pisa. Se in Europa c'è da sudare, in Italia una squadra vuole fare la voce grossa.

Arriva il weekend e l'Inter può sedersi sul divano e assistere a come le quattro candidate principali a contenderle il tricolore saranno impegnate a togliersi punti a vicenda. Domenica sera si giocheranno prima Juventus-Napoli e poi Roma-Milan. Difficile dire per chi farà il tifo Cristian Chivu, che comunque andrà a finire la 22esima giornata, qualcosa avrà guadagnato.

Male che vada, ovvero con le vittorie del Milan a Roma e del Napoli a Torino, l'Inter si troverebbe comunque a +3 dai rossoneri ed a +6 dagli azzurri, ma con i giallorossi di Gasperini e la Juventus che sarebbero virtualmente tagliate fuori dai giochi. In tutti gli alti casi, i nerazzurri allungherebbero ulteriormente il divario dal secondo e dal terzo posto, sognando lo strappo decisivo.

Interrogato sul tema, lo stesso Chivu ha risposto così a Dazn: "Se guarderò le partite? Ho una passione per il calcio che va oltre le competenze, a volte sono stanco perché vedo tante partite: sono consapevole che le partite vanno guardate per imparare. Però la priorità va alla mia famiglia, che sto trascurando un po' troppo nell'ultimo periodo. A volte bisogna riposare, staccare e non pensare solo al calcio perché la famiglia è sempre al primo posto". Sì, Chivu si è guadagnato un tranquillo weekend in famiglia, per poi riguardare con calma la classifica lunedì mattina.