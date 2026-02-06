Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ci prova solo il Verona: 0-0 al 45' con il Pisa, palo di Orban e tanta prudenza al Bentegodi

Ci prova solo il Verona: 0-0 al 45' con il Pisa, palo di Orban e tanta prudenza al Bentegodi
Daniele Najjar
Oggi alle 21:34Serie A
Daniele Najjar

Segui qui la diretta testuale di Verona-Pisa

Termina 0-0 il primo tempo fra Verona e Pisa. Una prima frazione di gioco all'insegna della prudenza, nella quale però dopo i primi 20 minuti di equilibrio è stata la squadra di casa a prendere in mano le redini del gioco e a provare a cercare il gol. Sfiorandolo soprattutto con il palo colpito da Orban su punizione al 34'. La squadra di Hiljemark si è limitata fino a qui a chiudere ogni spazio, con zero tiri tentati, ma anche pochi veri rischi, al netto del tentativo del nigeriano da piazzato. Qualche problema nel finale per Bernede che però ha fino a qui stretto i denti.

Al Bentegodi regna la prudenza
Sammarco punta subito su Bowie con Orban in attacco. Hiljemark risponde con Durosinmi supportato da Stojilkovic e Moreo. Inizio attento da parte delle due squadre, con grande lotta su ogni pallone e pochi spazi alle spalle delle difese. È il Verona a fare la partita ed a portare il primo tentativo a referto, con il destro impreciso di Orban. Il Pisa prova a sfruttare i calci piazzati, collezionando corner nella fase di partenza, poi si limita perlopiù a contenere ed a non correre rischi. Nei primi venti minuti regna il tatticismo e la prudenza.

Cresce il Verona, palo di Orban su punizione
Il Verona aumenta la pressione offensiva. La prima vera chance ce l'ha Orban al 26': corner battuto da Frese, il nigeriano da posizione defilata, ma tutto solo, ha la possibilità di provare un tiro-cross al volo, ma cicca il pallone. Edmundsson prova la girata di testa qualche minuto dopo, il tentativo è deviato sul fondo. Al 34' Orban calcia una gran punizione dai 25 metri: palo pieno. Ancora Orban: colpo di testa salvato sulla linea da Bozhinov, ma c'era fallo sull'uscita di Scuffet.

