Rudi Vanoli: "Il Lecce ha un solo risultato a disposizione contro l'Udinese: la vittoria"

Rudi Vanoli, allenatore e doppio ex della prossima sfida tra Udinese e Lecce, ha analizzato il momento dei salentini a La Gazzetta del Mezzogiorno: “Contro l’Udinese, il Lecce ha a disposizione un solo risultato: la vittoria. La situazione di classifica dei salentini è complicata ed il momento che attraversano è delicato, in quanto nelle ultime otto gare hanno ottenuto appena due lunghezze".

In conclusione, Vanoli sottolinea come il percorso che attende il Lecce sia tutt’altro che semplice: “Il calendario delle prossime giornate è tutt’altro che abbordabile. Dopo avere duellato con i friulani, infatti, i giallorossi si recheranno a Cagliari, dove se la vedranno con avversari che sono in forma".