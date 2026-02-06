Union Brescia, Corini: "Calciomercato ottimo. Novara? Si esalta contro le big"

Sfida fra nobili decadute domani al 'Piola' di Novara dove i padroni di casa allenati da Andrea Dossena affronteranno l'Union Brescia adesso nelle mani di Eugenio Corini.

“Dopo la sconfitta immeritata col Renate ero molto curioso di vedere la reazione della squadra - ha dichiarato quest'ultimo nella consueta conferenza stampa della vigilia (fonte TifoBrescia -. Abbiamo approcciato molto bene, siamo andati in vantaggio e reggendo bene quando la Giana ha provato a rientrare. Nel secondo tempo abbiamo approcciato ancora una volta nella maniera corretta, poi c’è stato l’episodio che poteva essere a nostro favore con un calcio di rigore e invece siamo stati penalizzati e ci siamo trovati in 10. La prestazione, però, è salita di livello nonostante l’inferiorità, siamo stati bene in campo, rischiando poco e poi abbiamo fatto lo 0-2 sfiorando anche il terzo gol. E’ stato un passo in avanti sotto tanti punti di vista perché la sconfitta di Renate, immeritata, non doveva lasciare nessun segno”.

Spazio al tema mercato: “Credo sia stato fatto un ottimo lavoro, abbiamo inserito giocatori con le caratteristiche che stavamo cercando e i quali hanno dimostrato grande predisposizione nel venire a Brescia. Ho visto entusiasmo e doti morali da parte dei ragazzi che sono arrivati, ora devono dimostrare nel tempo le loro qualità. Ora ci sono tante partite, mi piacerebbe affrontare questo tour de force con più giocatori a disposizione, ma non vogliamo rischiare giocatori in un periodo così delicato. Lo staff medico sta lavorando bene con l’obiettivo di riportare al top i ragazzi che ad oggi non sono disponibili”.

Questa, invece, è la sua valutazione sul Novara: “La squadra ha qualità, ai ragazzi ho ricordato che il Novara ha pareggiato 2-2 col Vicenza, ha battuto il Lecco 1-0, ha fermato l’Inter Under 23 con due pareggi, col Trento ha pareggiato. Si tratta di una squadra che quando affronta le squadre importanti si esalta producendo prestazioni e risultati importanti. Ogni partita è difficile, ma ci siamo preparati per affrontarla al meglio con rispetto dell’avversario ma con gli strumenti per affrontarla al meglio e vincerla”