Serie C, 25ª giornata: i parziali dei tre anticipi: Salernitana sotto a Cerignola
Sono appena terminati i primi 45' di gioco dei quattro anticipi della 25ª giornata del campionato di Serie B. Questa sera in campo solo il Girone C con, da segnalare, il doppio vantaggio del Team Altamura sul Monopoli e quello dell'Audace Cerignola sulla Salernitana. Ancora 0-0 gli altri due match. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE C, 25ª GIORNATA
GIRONE C
In corso
Audace Cerignola-Salernitana 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
21' Moreso
Benevento-Picerno 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Latina-Cavese 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Team Altamura-Monopoli 2-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
6' Rosafio, 28' Curcio
Sabato 7 febbraio
Ore 14.30 – Casarano-Sorrento
Ore 14.30 – Casertana-Foggia
Ore 14.30 – Crotone-Atalanta U23
Ore 14.30 – Giugliano-Cosenza
Ore 17.30 – Potenza-Siracusa
Rinviata a mercoledì 18 febbraio
Ore 20.30 – Catania-Trapani
GIRONE A
Sabato 7 febbraio
Ore 14.30 – Lumezzane-Cittadella
Ore 14.30 – Novara-Union Brescia
Ore 17.30 – Alcione Milano-Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Pergolettese-Trento
Ore 17.30 – Virtus Verona-Giana Erminio
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30 – Albinoleffe-Pro Patria
Ore 14.30 – Lecco-Pro Vercelli
Ore 14.30 – Ospitaletto Franciacorta-Renate
Ore 14.30 – Triestina-Inter U23
Ore 17.30 – L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi
Classifica: Vicenza 62, Union Brescia 46, Lecco 45, Inter U23 38, Renate 38, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Trento 35, Giana Erminio 32, Lumezzane 32, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 28, AlbinoLeffe 28, Novara 27, Ospitaletto 26, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 12, Triestina 1
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Sabato 7 febbraio
Ore 17.30 – Ravenna-Carpi
Domenica 8 febbraio
Ore 12.30 – Pontedera-Ternana
Ore 12.30 – Torres-Juventus Next Gen
Ore 14.30 – Gubbio-Campobasso
Ore 14.30 – Sambenedettese-Perugia
Ore 17.30 – Arezzo-Pianese
Ore 17.30 – Livorno-Bra
Ore 17.30 – Pineto-Ascoli
Ore 20.30 – Vis Pesaro-Forlì
Riposa – Guidonia Montecelio
Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36, Campobasso 33, Juventus Next Gen 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29*, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20, Pontedera 15*
N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva