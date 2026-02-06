Novara, Dossena: "Anche il Brescia ha punti deboli. Dovremo vendere cara la pelle"

Alla vigilia del difficile match di campionato contro l'Union Brescia di Eugenio Corini, il tecnico del Novara Andrea Dossena ha rilasciato le consuete dichiarazioni nel corso della conferenza stampa della vigilia:

“Abbiamo analizzato bene la sconfitta con la Pro Vercelli - si legge su TifoBrescia -, sia le cose positive che negative, non è stato tutto da buttare. Ho preparato questa gara come le altre, cercando di alzare la tensione e far capire ai ragazzi la bravura dell’avversario e i punti deboli, che secondo me ci sono. L’importante è vendere cara la pelle, cercare di fare la prestazione e uscire a testa alta. Cercare di fare la partita e stimolare l’errore dell’avversario che deve venire da noi. Abbiamo dei difetti e li vogliamo migliorare, ma la squadra c’è, è viva. Dobbiamo fare tante piccole cose meglio e poi le cose verranno“.