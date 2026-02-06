Mantova-Bari, i convocati di Modesto: esordio per i nuovi Dembelé, Meroni e Muci
Attraverso i propri canali ufficiali il Mantova ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Francesco Modesto per la gara in programma domani contro il Bari e valida per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Rispetto al match dello scorso weekend contro il Pescara c'è la prima convocazione per Dembelé e Meroni in difesa e per Muci in attacco.
Portieri: Andrenacci, Bardi, Vukovic
Difensori: Dembelé, Chrysopoulos, Meroni, Tiago, Radaelli, Castellini, Cella, Benaissa, Maggioni
Centrocampisti: Wieser, Trimboli, Paoletti, Kouda, Zuccon
Attaccanti: Mensah, Mancuso, Muci, Ruocco, Marras, Bragantini, Buso
