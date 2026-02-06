Serie B, 23ª giornata: Cesena-Pescara al 45' è sull'1-0. In gol Tommaso Berti
Si è appena chiuso il primo tempo di Cesena-Pescara, anticipo della 23ª giornata del campionato di Serie B. Al 45' sono i padroni di casa ad andare in vantaggio negli spogliatoio: decide il gol al 25' di Tommaso Berti. Da segnalare anche l'ammonizione rimediata all'11 da Michele Castagnetti: il centrocampista dei bianconeri era diffidato e salterà il prossimo match. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B, 23ª GIORNATA
In corso
Cesena-Pescara 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match!
25' Berti
Sabato 7 febbraio 2026
Ore 15.00 - Carrarese-Südtirol
Ore 15.00 - Catanzaro-Reggiana
Ore 15.00 - Frosinone-Venezia
Ore 15.00 - Juve Stabia-Padova
Ore 15.00 - Mantova-Bari
Ore 15.00 - Modena-Sampdoria
Ore 17.15 - Palermo-Empoli
Ore 17.15 - Spezia-Virtus Entella
Domenica 8 febbraio 2026
Ore 15.00 - Monza-Avellino