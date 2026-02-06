Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 25ª giornata: Salernitana ko a Cerignola. Il Benevento vince al 102'

Luca Bargellini
Oggi alle 22:34Serie C
Luca Bargellini

Venerdì di risultati importanti per la vetta del Girone C di Serie C. I quattro anticipi della 25ª giornata vanno, infatti, in archivio con il Benevento primo in classifica che supera il Picerno grazie ad una rete di Edoardo Pierozzi al 102' (da segnalare il rigore parato da Marcone a Salvemini al 93'), mentre la Salernitana, terza forza del campionato che torna dalla trasferta in casa dell'Audace Cerignola (prima da ex per Giuseppe Raffaele) con un ko per 1-0. Da segnalare anche il successo del Team Altamura nel derby contro il Monopoli per 2-0 e lo 0-0 fra Latina e Cavese. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 25ª GIORNATA
GIRONE C
Audace Cerignola-Salernitana 1-0
21' Moreso
Benevento-Picerno 1-0
90+12' Pierozzi
Latina-Cavese 0-0
Team Altamura-Monopoli 2-0
6' Rosafio, 28' Curcio

Sabato 7 febbraio
Ore 14.30 – Casarano-Sorrento
Ore 14.30 – Casertana-Foggia
Ore 14.30 – Crotone-Atalanta U23
Ore 14.30 – Giugliano-Cosenza
Ore 17.30 – Potenza-Siracusa

Rinviata a mercoledì 18 febbraio
Ore 20.30 – Catania-Trapani

Classifica: Benevento 57*, Catania 51, Salernitana 46*, Cosenza 40, Casertana 39, Audace Cerignola 38*, Monopoli 37*, Crotone 37, Team Altamura 33*, Casarano 30, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 27*, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 24*, Picerno 23*, Foggia 22, Siracusa 21, Giugliano 18

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Sabato 7 febbraio
Ore 14.30 – Lumezzane-Cittadella
Ore 14.30 – Novara-Union Brescia
Ore 17.30 – Alcione Milano-Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Pergolettese-Trento
Ore 17.30 – Virtus Verona-Giana Erminio
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30 – Albinoleffe-Pro Patria
Ore 14.30 – Lecco-Pro Vercelli
Ore 14.30 – Ospitaletto Franciacorta-Renate
Ore 14.30 – Triestina-Inter U23
Ore 17.30 – L.R. Vicenza-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 62, Union Brescia 46, Lecco 45, Inter U23 38, Renate 38, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Trento 35, Giana Erminio 32, Lumezzane 32, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 28, AlbinoLeffe 28, Novara 27, Ospitaletto 26, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 7 febbraio
Ore 17.30 – Ravenna-Carpi
Domenica 8 febbraio
Ore 12.30 – Pontedera-Ternana
Ore 12.30 – Torres-Juventus Next Gen
Ore 14.30 – Gubbio-Campobasso
Ore 14.30 – Sambenedettese-Perugia
Ore 17.30 – Arezzo-Pianese
Ore 17.30 – Livorno-Bra
Ore 17.30 – Pineto-Ascoli
Ore 20.30 – Vis Pesaro-Forlì

Riposa – Guidonia Montecelio

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36, Campobasso 33, Juventus Next Gen 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29*, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20, Pontedera 15*

N.B. - *una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

