Carrarese-Sudtirol, i convocati di Castori: ci sono Cragno e Tonin. Torna Masiello
Attraverso i propri canali ufficiali il Sudtirol ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Fabrizio Castori per la gara in programma domani contro la Carrarese e valida per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Rispetto al match dello scorso weekend contro il Catanzaro sono a disposizione i neo acquisti Cragno, in porta, e Tonin in attacco. Assenti, invece, S. Davi, in difesa e Tronchin a centrocampo. Nuovamente disponibile, infine, Masiello.
Portieri: Adamonis, Borra, Cragno.
Difensori: Bordon, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Masiello, Sabatini, Veseli.
Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Crnigoj, Frigerio, Molina, Tait, Zedadka.
Attaccanti: Merkaj, Odogwu, Pecorino, Tonin, Verdi.
