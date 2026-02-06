Foggia, presentati Tommasini e Romeo: "Qui per centrare l'obiettivo della salvezza"

Prima della partenza alla volta di Caserta per il match di domani contro la Caserta, quest'oggi il Foggia ha presentato due dei nuovi acquisti arrivati durante la sessione invernale di calciomercato: Christian Tommasini e Federico Romeo. Ecco le loro parole raccolte da CalcioFoggia:

Christian Tommasini: “Sono un attaccante e mi piace attaccare la profondità e il contributo che voglio dare sono i gol ma aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo della salvezza. Da quando è arrivata la nuova Società ci hanno mostrato voglia di fare, un progetto ambizioso e una piazza molto calda come questa anche se la situazione attuale è quella che devi salvarti è uno stimolo in più per me e quello stadio pieno di domenica ti fa sentire più vivo, più calciatore. Con me c’è stato l’accordo trovato con il Gubbio e il mio agente mi ha comunicato dell’interesse del Foggia e al cellulare il Presidente mi ha illustrato i programmi e non ci ho pensato su due volte a venire. Foggia ha una storia calcistica importante e ho una bella responsabilità per farmi trovare pronto e far vincere la squadra. Abbiamo trovato uno spogliatoio sano che ha fatto tanti sacrifici in questi mesi e noi ci siamo messi a disposizione per raggiungere l’obiettivo. Abbiamo preparato bene la gara e domani dovremo andare a Caserta con la giusta cattiveria per cercare di portare via punti. Con il Cerignola non abbiamo fatto una buona partita e abbiamo lavorato per sistemare alcune cose e domani dovremo fare sicuramente meglio”.

Federico Romeo: “Sono una mezzala di inserimento, mi piace molto inserirmi negli spazi che gli avversari mi lasciano e mi auguro di poter dare una mano alla squadra e raggiungere l’obiettivo che il gruppo deve perseguire. Un calciatore deve avere sempre le stesse motivazioni e in questo momento la Società che ha creduto in te devo dare loro tutto me stesso e sono convinto che raggiungeremo al più presto l’obiettivo. La trattativa è stata molto veloce ed è cominciata ai primi della settimana scorsa, ero in ritiro a Salerno per la gara di Coppa, e sono venuti a prendermi in macchina mostrandomi l’interesse che avevano per me. Ho trovato una squadra che è in quella posizione di classifica ma che non merita. Uno spogliatoio fatto di bravi ragazzi dove noi nuovi stiamo cercando di portare tanto entusiasmo anche se poi il campo è il Giudice supremo. E’ un gruppo compatto, competitivo che ha voglia di raggiungere l’obiettivo e che sta bene insieme. Con il mister stiamo cercando di entrare da subito nel gruppo e abbiamo analizzato dove abbiamo sbagliato in campo”.