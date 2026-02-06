Cittadella a caccia di se stessa. Iori: "Dobbiamo fare cose semplice e resistere"

Reduce da quattro turni senza vittorie, il Cittadella di Manuel Iori si appresta domani ad affrontare il Lumezzane in trasferta. Queste le parole del tecnico veneto nella consueta conferenza stampa della vigilia riportate da TrivenetoGoal:

Più o meno siamo come eravamo rimasti, nel senso che Vita sta lavorando a parte e Cecchetto uguale. Poi abbiamo Bunino che sta ancora recuperando e abbiamo Angeli e Pavan che non ci saranno in questa partita".

L’elenco è lungo, soprattutto dietro. "Abbiamo recuperato parzialmente Gatti, nel senso che ha fatto due allenamentini, poi c’è la squalifica di Redolfi e Salvi è ancora fuori. Siamo un po’ in emergenza, sicuramente nella parte difensiva".

Emergenza vera, non solo lessicale. E allora le scelte diventano un rompicapo. "Sceglieremo, nel senso che qualcuno potrebbe anche giocare dall’inizio. Dobbiamo vedere come sta Gatti. A livello difensivo troveremo la soluzione più idonea, sapendo che magari qualcuno sarà fuori ruolo".

Il mercato ha portato rinforzi, ma l’inserimento deve essere rapido: "I nuovi arrivati ci daranno entusiasmo e dovremo essere bravi a integrarli velocemente. Inizia un mese con sei partite in 24 giorni, dobbiamo anche recuperare qualche infortunato perché a lungo andare tirare sempre il collo agli stessi lo puoi pagare".

Il tema, però, non è soltanto fisico. È mentale. "Sicuramente qualcosa a livello mentale lo lasciamo, perché se le cose si ripetono vuol dire che c’è un difetto. Nel periodo del filotto siamo stati bravi a nasconderlo, la testa era più libera. In questo momento, anche per come sono arrivati certi risultati, qualcosa resta".

La ricetta è chiara: "L’unica cosa che dobbiamo fare è essere un blocco unico e resistere in questo momento".

Nessuna rivoluzione tattica in vista. "No, nessun cambio di modulo, assolutamente. In un momento così bisogna stare sulle cose che abbiamo preparato. Poche cose semplici e chiare".

Iori difende anche le prestazioni: "Con l’AlbinoLeffe nel primo tempo non hanno mai tirato in porta. Se fai gol cambia la partita. Ma dobbiamo trovare il modo di reagire alle situazioni avverse".

A Lumezzane servirà sostanza. "Ho chiesto solo di essere un blocco unico che va là e battaglia su ogni palla. Questo dobbiamo fare: battagliare su ogni pallone e rimanere uniti in tutte le situazioni".

Di fronte ci sarà un avversario dinamico: "È una squadra che gioca, ruota tanto, parte da un sistema e poi diventa un altro. Ha giocatori offensivi, gamba in ripartenza, palleggia bene. È una squadra con valori".