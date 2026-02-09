Ci risiamo: ecco perché Spalletti chiedeva un 9 anche nel miglior momento di David

Non inganni il risultato finale. La Juventus che ieri sera allo Stadium ha agguantato il pareggio contro la Lazio solo al 96esimo con Pierre Kalulu ha controllato la partita per quasi tutto il match. Ha incassato due gol in contropiede, ha rischiato di subirne anche un terzo, ma ha avuto più del triplo delle occasioni della squadra di Sarri. La partita dopo il triplice fischio recitava 34 conclusioni bianconere contro le nove degli ospiti, xG da gara che doveva finire con uno/due gol di vantaggio per i padroni di casa ma anche tanto altro. Otto corner contro uno, il 63% di possesso palla contro il 37 e via così...

Vero è che alla fine la partita la vince chi fa un gol più dell'avversario, ma c'è un sottile filo rosso che accomuna gli ultimi passi falsi della Juventus (con la trasferta di Montecarlo come unica eccezione). E' un filo rosso dove restano in equilibrio non pochi rimpianti perché la Juve che a gennaio ha pareggiato contro il Lecce e poi ha perso contro il Cagliari è di fatto la stessa di ieri. Anche la stessa che ha perso - alla fine nettamente - in Coppa Italia contro l'Atalanta. E' una squadra che raccoglie molto meno rispetto a quanto semina, a cui manca un finalizzatore capace di trasformare in gol i tanti palloni che pure ieri sono stati scodellati in area da Cambiaso e da Yildiz. Poi nella ripresa anche da Zhegrova.

Ricordate le parole di Spalletti in pieno calciomercato? "Serve qualcuno come Hojlund", disse il tecnico di Certaldo dopo il 3-0 rifilato proprio al Napoli. Dopo una partita in cui Jonathan David è anche andato a segno. Il tecnico della Juventus nelle ultime settimane in una intervista sì e nell'altra pure ha chiesto alla sua società uno sforzo sul mercato per ampliare il parco attaccanti, ha chiesto un 9 che non c'era in rosa e ancora non c'è in attesa del ritorno di Dusan Vlahovic. Spalletti a gennaio ha a lungo sperato in Mateta o in En Nesyri. Ha accarezzato l'idea Icardi, ha sognato Sorloth, ma alla fine s'è ritrovato a mani vuote. Nulla di fatto. Il risultato sono gare come quella di ieri, un pareggio che non rende giustizia alla prestazione della Juventus anche se il pareggio è stato acciuffato solo in prossimità del traguardo finale.