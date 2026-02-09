Live TMW Juventus, Spalletti: "Prestazione top. Complimenti a tutta la squadra"

23:07 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Lazio. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico bianconero.

Che clima c'è nello spogliatoio?

"È il clima di quelli corretti perché anche questa sera abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Io chiedo a loro di non buttare mai via il pallone anche quando esiste il rischio, perché se si riesce a giocare il pallone poi possiamo andare ad attaccare. Nella richiesta alta c'è il pericolo di commettere un errore in più. Mi interessa la reazione, la ricerca dei calciatori nella personalità di provare a ribaltarla, le intenzioni giuste. Anche lì però nel tentativo di riuscire a soffocarli, a mettergli le mani al collo, non bisogna fare confusione o diventare frenetici perchè se aumento il ritmo e la velocità di rendermi conto di cosa sta per accadere che abbiamo fatto in tante azioni bene, in altre l'abbiamo resa frenesia e questo non va bene. Abbiamo le possibilità di sbagliare poche palle, di cercare la posizione corretta in area perchè tanto loro sono lì, possiamo far girare la palla e vedere che c'è la possibilità di pensare a dove voglio portarla perchè sta arrivando. Dobbiamo essere ancora più bravi, abbiamo fatto grandi passi in avanti. Domani entro in riunione e applaudo per partita, reazione, mentalità e personalità, carattere della squadra, roba toppissima secondo me. Loro sono bravi con gli spazi e quando conquistano la palla sono allenati bene. Abbiamo fatto il 2-2 e abbiamo avuto altre due occasioni da goal dopo, che gli vado a dire? Che si debbono sentire ancora più felici dentro alle situazioni, è questo che dice che hanno reagito e si sono sentiti dentro le difficoltà e dentro la pressione che si ha. Si percepisce poi che allo Stadium dispiace, alla società anche, a noi anche, si ha tutto contro e loro devono essere lucidi ed essere felici di questa pressione, è quello lo switch importante. Questa è la vita che abbiamo deciso di fare, non ci mette in difficoltà ma ci rende felici, lo abbiamo scelto noi. Il ruolo è super remunerato ma c'è un aspetto umano, caratteriale, di spessore di che persona sei e va vissuto positivamente. Bello ribaltare questa partita qui, va vinta, bisogna motivarsi. Facce rilassate, siamo nel mondo che abbiamo scelto".

Cosa dirà a Cambiaso?

"Quello che gli ho sempre detto che secondo me è un calciatore che sa giocare a calcio. Lui ha questa qualità di stare dentro ad un moto perpetuo con qualità. Lui sa giocare bene dentro il campo e sull'esterno. Ha fatto bene nel primo tempo e nel secondo dovevamo fare qualcosa in più. Cabal ha più fase difensiva, mentre Cambiaso è più offensiva e noi doveva ribaltare il risultato. Poi non ha letto quella palla di prima e sono situazioni che deve mettere a posto. Nel calcio vince chi pensa prima, chi fa due cose insieme e noi ancora vediamo una cosa sola".