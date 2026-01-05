Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Classifiche a confronto: il Como ha raddoppiato! Sorride Chivu, crollo della Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 07:06
Raimondo De Magistris

Classifiche a confronto con lo scorso campionato al termine della 18esima giornata di Serie A. L'Inter capolista che fino a questo momento ha disputato 17 gare a questo punto della stagione viaggia con due punti in più rispetto a un anno fa. Decisamente maggiore l'incremento di punti per il Milan secondo in classifica: +12 grazie alla cura Massimiliano Allegri. Al terzo posto in graduatoria c'è il Napoli di Antonio Conte, squadra che a 90 minuti dal termine del girone d'andata ha un punto in più rispetto alla stagione conclusa col quarto Scudetto della sua storia.

Incredibile balzo del Como: dopo 17 partite, la squadra di Cesc Fabregas ha esattamente il doppio dei punti della scorsa stagione. In calo il rendimento del Bologna: i rossoblù che stanno attraversando uno dei momenti più delicati della gestione Italiano sono a -5 rispetto all'ultimo campionato. Male, malissimo la Lazio: -11. Peggio dei biancocelesti solo Atalanta (un anno fa di questi tempi era prima in classifica) e Fiorentina. In coda spiccano inoltre il +4 del Cagliari e il -4 del Genoa. Di seguito il dato squadra per squadra.

*Inter 39 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25)
*Milan 38 (+12)
*Napoli 37 (-1)
Juventus 33 (+1)
Roma 33 (+13)
*Como 30 (+15)
*Bologna 26 (-5)
Atalanta 25 (-16)
Lazio 24 (-11)
Sassuolo 23 (in Serie B)
Torino 23 (+3)
Udinese 22 (-2)
Cremonese 21 (in Serie B)
*Parma 18 (+3)
Cagliari 18 (+4)
*Lecce 17 (+1)
Genoa 15 (-4)
*Hellas Verona 12 (-3)
Fiorentina 12 (-23)
Pisa 12 (in Serie B)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 17 giornate della Serie A 2024/25

