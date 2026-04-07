Tacchinardi: "Avere Conte a 7 punti prima di Como-Inter è scomodo per i nerazzurri"

La vittoria del Napoli ha riacceso nuovamente la corsa scudetto, soprattutto perché l'Inter ha dimostrato in queste ultime settimane di non essere in condizioni ottimali. Il match contro la Roma sembrerebbe suggerire altro, ma qualche passo falso rischierebbe di far rivivere i fantasmi del passato. Intervenuto durante Pressing, in onda su Mediaset, Alessio Tacchinardi ha spiegato: "Antonio Conte, è vero che è sempre a 7 punti, ma prima di una partita come Como-Inter nella quale può succedere di tutto, è scomodo. Se c'è un allenatore fastidioso che ti mette pressione e carica la sua squadra è lui".

Franco Ordine ha controbattuto spiegando perché l'allenatore del Napoli viene esaltato a differenza di tanti altri per riuscire a lottare per obiettivi importanti malgrado le assenze: "Al di là del disegno tattico, Conte ha costruito lungo la sua carriera una narrazione diversa da quella di Allegri. Anche in questa circostanza si pagano le etichette".