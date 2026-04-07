TMW Dopo 19 turni non è più ultimo posto. E il Pescara inizia a credere davvero alla salvezza diretta

Che a Pescara ci credessero, nella salvezza, è cosa ampiamente risaputa, non sono mai mancate dichiarazioni - che sembravano anche un po' avventate - da parte dei protagonisti, fossero essi il tecnico Giorgio Gorgone, subentrato a Vincenzo Vivarini, o il blasonatissimo Lorenzo Insigne, tornato in Abruzzo per dare una mano al club a centrare suddetto obiettivo. E i fatti, adesso, stanno dando ragione a chi diceva che il mantenimento della categoria è possibile, perché, vincendo ieri lo scontro diretto con la Reggiana, il Delfino si è portato al terzultimo posto della graduatoria, a -2 dalla salvezza diretta.

Certo, la zona di classifica parla ancora di retrocessione diretta, ma quei tre punti sono stati un'iniezione di fiducia notevole, che hanno tolto la compagine abruzzese da quell'ultimo posto che era arrivato alla 14ª giornata e che è rimasto - come un pesante fardello - per 19 turni, dopo che, all11ª giornata, era arrivata la parte rossa della graduatoria. Il cammino del Pescara, comunque, è sempre stato difficoltoso, il primo punto è arrivato alla terza gara giocata, quella che ha preceduto la prima vittoria, dalla 5ª è arrivata poi la zona playout che ha trascinato nel baratro gli adriatici, fino a questa possibile svolta.

Cinque gare ancora da giocare, e 15 punti a disposizione, che potrebbero davvero scrivere una nuova storia. Sampdoria, Carrarese, Juve Stabia, Padova e Spezia i prossimi avversari, per un calendario sulla carta proibitivo; ma il Pescara è al momento attuale la squadra più in forma, più mentalmente carica. E a questo punto della stagione, tutto ciò, fa una differenza enorme.