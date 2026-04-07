Serie B, la classifica marcatori: scatto di Adorante. L'attaccante del Venezia secondo in solitaria
Con la giornata di ieri, il lunedì di Pasquetta (6 aprile), è andata definitivamente in archivio la 33ª giornata del campionato di Serie B, che ha dato una nuova linea non solo alla classifica cadetta ma anche a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento: non segna, ma rimane in vetta in solitaria l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo, che vede però lo scatto di Andrea Adorante del Venezia, che centra il secondo gradino del podio. Sale poi anche Fabio Abiuso della Carrarese.
A ogni modo, per un quadro completo del tutto, si dovrà attendere il recupero di Catanzaro-Modena, gara allora rinviata per il maltempo che aveva colpito il sud Italia e calendarizzata a martedì 14 aprile alle ore 19:00.
Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:
21 gol: Pohjanpalo (5; Palermo)
15 gol: Adorante (3; Venezia)
13 gol: Di Nardo (Pescara), S. Shpendi (1; Empoli)
12 gol: Biasci (Avellino), Ghedjemis (Frosinone)
11 gol: Abiuso (Carrarese), Artistico (Spezia), Gliozzi (6; Modena)