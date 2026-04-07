TMW Serie C, i marcatori: Bifulco (Campobasso) in fuga nel Girone B, Chiricò verso la vetta del C

Nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile, quando si è festeggiata Pasquetta, la Serie C ha quasi mandato in archivio la 35ª giornata del campionato, non ancora del tutto completa perché sono ancora da recuperare i match delle tre formazioni U23, rinviati lo scorso turno per gli impegni delle Nazionali di tanti tesserati di Juve NG, Inter U23 e Atalanta U23; a ogni modo, un altro verdetto emesso, quello della promozione in Serie B del Benevento. Smosse quindi non solo le classifiche dei tre raggruppamenti ma anche la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni girone, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

12 gol: Stuckler (2; Vicenza)

11 gol: Rabbi (Cittadella), Sipos (4; Lecco)

10 gol: Bertoli (3; Ospitaletto), Capone (7; Trento), Clemenza (4; Dolomiti Bellunesi), Comi (2; Pro Vercelli), La Gumina (4; Inter U23), Mastroianni (4; Pro Patria)

9 gol: Caccavo (Lumezzane), Karlsson (Renate), Minesso (Arzignano), Rauti (Vicenza), Sali (AlbinoLeffe), Vertainen (Triestina)

8 gol: Cazzadori (Union Brescia), Da Graca (Novara), Lanini (2; Novara), Morra (2; Vicenza), Pellegrini (2; Trento)

GIRONE B

14 gol: Bifulco (1; Campobasso)

12 gol: D’Uffizi (Ascoli), Gori (4; Ascoli)

11 gol: Cianci (2; Arezzo), Di Carmine (5; Livorno)

10 gol: Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto), Pattarello (4; Arezzo)

9 gol: Dionisi (3; Livorno), Dubickas (Ternana), Montevago (Perugia), Puczka (5; Juventus NG), Ravasio (2; Arezzo)