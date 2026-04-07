Focus TMW Da Calabrese a Rao e Pierini. Ma il migliore è Marras: la Top11 della 33ª giornata di Serie B

Dopo la 33esima giornata di Serie B, giocata fra domenica e lunedì, torna la Top11 di Tuttomercatoweb.com basata sulle nostre pagelle. In un turno che ha visto vittorie pesanti in coda – La Carrarese nel derby con lo Spezia, la Sampdoria in casa contro l’Empoli, il Mantova nello scontro diretto con la Virtus Entella e il Pescara che lascia l’ultimo posto in classifica – sono proprio queste le squadre più rappresentate: la Sampdoria ha infatti Di Pardo e Pierini, mentre il Bari piazza Odenthal e Rao nella formazione tipo di giornata, con Hasa e Calabrese invece a tenere in alto i colori della Carrarese. Fra i pali invece spazio a quel Del Frate dell’Entella che ha tenuto in gioco la squadra fino all’ultimo. In avanti invece trovano spazio giocatori delle big come Palumbo, Francesco Gelli e Adorante.

Questa la formazione tipo* della 33esima giornata di Serie B schierata con il 3-4-2-1:

Del Frate (Virtus Entella) 7,5 - Ci vuole un sinistro da trenta metri diretto al sette di Marras per superarlo. In precedenza compie tre interventi straordinari, mantenendo lo 0-0.

Di Pardo (Sampdoria) 7 - Ordinato nella fase di non possesso. Spinge a più riprese sulla fascia destra cercando il cross verso il centro dell’area ma non è sempre preciso nel servire le punte all’interno dell’area di rigore. Nel secondo tempo sale in cattedra propiziando il gol partita e compiendo un recupero da urlo.

Calabrese (Carrarese) 7 - Stappa la partita con il colpo di testa vincente. Si spartisce il lavoro assieme all'intero reparto per contenere il fisico di Artistico.

Odenthal (Bari) 7 - Anche per lui una gara di grande qualità, giocata sin dall'inizio con estrema attenzione. Al 14' colpisce anche un palo sugli sviluppi di un corner.

Marras (Mantova) 8 - Segna un gol da rivedere molte volte, piazza un sinistro violento quanto coraggioso che regala tre punti di platino ai biancorossi. Da quel momento sembra abbia l’argento vivo addosso.

Hasa (Carrarese) 7,5 - Ogni volta che tocca il pallone può far nascere qualcosa. Duetta, strappa e disegna per il tre a uno sul secondo palo pescando Abiuso.

F. Gelli (Frosinone) 7,5 - Nettamente il migliore per qualità e personalità nel farsi dare il pallone. Firma il primo centro della stagione raccogliendo al meglio la sponda di Monterisi. Solo Sorrentino e una deviazione di Perrotta gli nega la gioia della doppietta

Pierini (Sampdoria) 7 - Nel 4-1-4-1 gioca troppo largo e a lui vengono anche chiesti compiti di copertura che non sono consoni alle sue caratteristiche. Nel secondo tempo ha il merito di trovare il gol partita risultando, come spesso accade, determinate per i suoi.

Palumbo (Palermo) 7 – In una serata tutt’altro che spettacolare e divertente ha il merito di metterci un pizzico di imprevedibilità e qualità. Segna un gol pesantissimo, esce tra gli applausi.

Rao (Bari) 7,5 - Il più attivo dei suoi, con una giocata sontuosa si procura il penalty trasformato da Moncini. Nel primo tempo appare costantemente in grado di mettere in difficoltà la difesa del Modena.

Adorante (Venezia) 7 - Pensare che sbaglia anche un calcio di rigore, ma alla fine termina la partita segnando due gol arrivando a quindici in campionato. Sempre ben posizionato in area di rigore, tap-in e colpo di testa. Due gol da attaccante vero.

* assenti giocatori di Pescara-Reggiana a causa della mancanza delle pagelle di TMW.