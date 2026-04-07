Clemente Russo: "Credo tantissimo allo scudetto, ma l'Inter è una grandissima squadra"

Clemente Russo, ex pugile e tifoso del Napoli, è intervenuto negli studi Mediaset durante la trasmissione Pressing, commentando così l'attuale situazione in Serie A: "L'Inter è una grandissima squadra, nessuno può pensare che può perdere uno scudetto con 7 punti di vantaggio sulla seconda. L'unica cosa che porta a pensare questo sono le 3 partite precedenti a quella contro la Roma".

La chiave della partita di ieri sono stati i cambi: "Con Alisson Santos e Politano, Conte ha spaccato la partita. Serviva velocità e imprevedibilità, cosa che Giovane non era abituato a dare". Infine Russo ha spiegato che la lotta per il titolo non è ancora chiusa: "Io credo tantissimo allo scudetto, ci credono tantissimo i tifosi napoletani e soprattutto la squadra".