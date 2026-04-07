Benevento, Floro Flores: "Vigorito? Sul comodino metterò la sua foto, non quella di Padre Pio"

Il tecnico dopo la promozione in Serie B parla anche del futuro: "Rinnovo? Metto solo la firma, i soldi non mi interessano"

"Con Vigorito sono in una botte di ferro, è un uomo ambizioso che mi sta aiutando a crescere. Mi ha ringraziato, ma sono io a dover mettere sul comodino la sua fotografia e non quella di Padre Pio". Nella giornata di ieri il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores ha parlato così del rapporto con il presidente del club sannita Oreste Vigorito dopo aver conquistato la promozione diretta in Serie B.

"È stato un percorso lungo, estenuante, senza un giorno di riposo e con la consapevolezza che fosse tutto nelle nostre mani. L’abbraccio con Vigorito è stato bello, mi sono emozionato e non ci sono parole per descrivere questo momento. - prosegue il giovane tecnico subentrato a Gaetano Auteri - Non ho mai parlato di rinnovo, ma non c’è bisogno. Io metto solo la firma, i soldi non mi interessano perché sono abituato a parlare di progetto".

Il tecnico ha poi parlato di una gioia mai provata quando ancora indossava gli scarpini: "Da calciatore non ho mai vissuto un qualcosa di così bello, solo un uomo folle come lui poteva scegliere me a metà campionato sapendo che fossi un giovane alla prima esperienza. È un presidente lungimirante, abbiamo pensato esclusivamente alla Serie B".