TMW Il cuore di Lombardo nella rincorsa della Samp: 1,75 punti a partita ma la strada è lunga

I cori della Gradinata Sud. Gli abbracci dei giocatori in campo. L'esultanza di Attilio Lombardo. Tre fotografie che arrivano direttamente dal "Ferraris" al termine del match che ha visto la Sampdoria imporsi per 1-0 sull'Empoli. Una sfida decisa da Nicholas Pierini nella ripresa per tre punti che valgono oro per la formazione blucerchiata, capace di dare continuità alla vittoria, sempre di misura per 2-1, contro l'Avellino prima della sosta per le Nazionali. Aveva chiesto attributi in campo il mister ed è stato ripagato dai suoi ragazzi che hanno lasciato poco spazio alla squadra di Caserta.

1,75 punti a partita con Lombardo

Può festeggiare l'allenatore al termine di due gare tiratissime ma vinte con merito. Lui che è il primo tifoso, che la maglia blucerchiata l'ha indossata e che soffre per quei colori. La zona retrocessione dista comunque tre punti ma è fuori dubbio come l'impatto di Lombardo sulla stagione doriana sia stato comunque importante. Sette punti raccolti in quattro gare, una media di 1,75 punti a partita frutto del pareggio casalingo contro il Venezia per 0-0, la sconfitta per 2-0 di Carrara e, appunto, le due partite vinte fra le mura amiche contro Avellino ed Empoli.

Sabato c'è il Pescara

Adesso però non bisogna dormire sugli allori e mantenere alta la tensione. Sabato prossimo alle 15 c'è infatti una gara molto importante contro un Pescara rinato specialmente dopo l'arrivo di un certo Lorenzo Insigne in attacco. La marcia non va interrotta, visto che in un campionato così equilibrato basta una sconfitta per vanificare quanto fatto una settimana prima. La strada intrapresa però è quella giusta. La Sampdoria non deve fermarsi qua.