Spalletti non pensa al rinnovo con la Juventus: "Mettiamo la firma sulla sfida all'Atalanta"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset il successo dei bianconeri per 2-0 contro il Genoa nella partita di ieri, valevole per la 31^ giornata di Serie A: "Nel secondo tempo c'è stato un passo indietro, dalle mie parti dicono 'poggio e buca fan pari'. Siamo stati talmente bravi nel primo, poi di livello inferiore nel secondo. Secondo me non c'erano i motivi per andare al di sotto del nostro livello, ma la partita ha detto quello e sono stati bravi a non prendere gol".

Una giornata speciale per Di Gregorio.

"Se l'era persa da sé la titolarità e ora se l'è riguadagnata. Funziona così: chi è forte caratterialmente subisce amarezza e dolore, ma quando gli dai la possibilità ti fa vedere che comanda. E così si riprende la maglia da titolare".

I tifosi vogliono la firma sul rinnovo. Arriva questa settimana?

"Non lo so, è la settimana più difficile che c'è, andremo a giocare a Bergamo contro l'Atalanta dove abbiamo preso tre gol. Mettiamo la firma su quella partita lì".

Buona giornata per la corsa Champions. Cosa vi aspettate in quel senso?

"Bella sfida, settimana positiva. Andiamo tutti insieme a mettere la firma sulle prossime partite, non io o la squadra, il presidente. Il pubblico le ha sempre sottoscritte le partite, sono sempre stati lì".