Collovati: "De Rossi una guida per tutti. Ha una personalità unica, al Genoa stiano tranquilli"

Fulvio Collovati è ben conscio di cosa significhi giocare a Genova e giocare a Roma ed è quindi uno degli uomini adatti per provare a spiegare la scelta del Grifone di puntare su Daniele De Rossi. Intervistato da Il Secolo XIX, il campione del mondo spiega: "C’è affinità tra le due piazze ed è strano che non ci sia anche un gemellaggio tra le due tifoserie. Ci sono sempre stati giocatori che da Genova sono andati a Roma e viceversa".

Collovati spiega poi la sua opinione su De Rossi: "Mi piace come persona perché non le manda a dire e di conseguenza anche come allenatore. È un profilo giusto, il Genoa deve lottare per salvarsi: farà bene se la piazza lo aiuterà. Genova ti dà l’anima e tu la devi ricambiare, se subentra questa empatia tra la piazza e lui, i giocatori poi l’avvertono. L’unica squadra al Nord che ti può dare il calore di Roma è la piazza genoana".

Infine conclude dando un altro giudizio: "Ho conosciuto De Rossi, mi è capitato d’incontrarlo quando andavo a trovare Bruno Conti. È un ragazzo d’oro, chiunque ne parla bene. Sono contento che sia arrivato al Genoa. Lui è uno sanguigno, ha una personalità unica, sotto questo aspetto possiamo stare tranquilli. È il classico romano e romanista: per quella maglia lì farebbe di tutto. Da allenatore a Roma ha fatto bene e penso che abbia tutte le qualità per fare bene anche al Genoa perché è un ragazzo intelligente ed è sempre stato una guida per tutti".