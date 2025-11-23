Collovati verso Inter-Milan: "Su Allegri non avevo dubbi, su Chivu mi sto ricredendo"

Alle ore 20:45 va in scena il Derby di Milano tra Inter e Milan e in vista della sentita sfida l'edizione online di Leggo ha intervistato l'ex difensore Fulvio Collovati, che in carriera ha vestito entrambe le maglie.

Nello specifico Collovati ha parlato dei due allenatori, rivelando di star ricredendosi sulla figura della guida tecnica nerazzurra Chivu: "Su Allegri non avevo dubbi, ho sempre pensato che avrebbe fatto bene al Milan. Su Chivu, onestamente, mi sto ricredendo dopo i dubbi che nutrivo al suo arrivo. Invece, è entrato nel cuore dei giocatori e li ha convinti a seguirlo. Non ha stravolto il lavoro di Inzaghi ma ha reso l'Inter più offensiva, anche se subisce ancora un po' troppo".

A proposito di chi ha vestito entrambe le maglie nel derby di Milano, così si è espresso nelle scorse ore l'ex centravanti Aldo Serena sulla sfida di questa sera tra Inter e Milan: "Da tempo non si vedeva così tanto equilibrio: l’Inter ha ritrovato compattezza e una tipologia di gioco con pressione più alta e verticalizzazione, grazie a Chivu che si è dimostrato molto intelligente nell’apportare modifiche in modo soft. Il Milan invece la vedo come principale indiziata per lo Scudetto".